Мохамад Зариф: Иранците имат право да гласуват и да протестират

Иранският външен министър Мохамад Джавад Зариф каза, че иранците имат право "да гласуват и да протестират", за разлика от американските съюзници в региона. Той явно имаше предвид Саудитска Арабия и други страни в Залива, предаде Associated Press.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.