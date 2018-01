Bank of England може да направи собствена криптовалута

Според Daily Telegraph една от причините за предприетите стъпки е, че променливостта в котировките на биткойна и популярността сред инвеститорите поставя под натиск Bank of England.

Представител на Bank of England, цитиран от изданието е заявил, че се проучват възможностите на технологиите за провеждане на операции с цифрови данни с използването на същите принципи, които са в основата на биткойна и другите криптовалути. Най-вероятно британската криптовалута ще бъде вързана към паунда и ще бъде подкрепена от Националната банка на Великобритания, което ще я направи много по-стабилна от биткойна.

Bank of England може през 2018 г. да даде зелена светлина по създаването на собствена криптовалута, пише британският Daily Telegraph, цитиран от ТАСС. Според изданието, в създадения през февруари 2015 г. специален изследователски отдел на банката вече се работи по въпросите за въвеждане на британски аналог на биткойна.

