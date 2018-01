Ким Чен-ун сигнализира готовност за преговори с Южна Корея

Лидерът на Северна Корея Ким Чeн-ун намекна в понеделник по време на новогодишната си реч за нов опит да облекчи изолацията на страната си, като предложи да изпрати делегация на Зимните олимпийски игри в Южна Корея през следващия месец, въпреки че заяви, че страната е успяла да създаде ядрена ракета, която да достигне до континенталната част на Съединените щати, пише The New York Times .

