САЩ се превръщат в новото световно данъчно убежище

И докато останалата част от света гарантира прозрачността, която САЩ иска, страната все по-стремглаво се превръща в нова Швейцария. Финансовите институции, обслужващи международните елити, като Rothschild & Co. и Trident Trust Co., преместиха сметките си от офшорни убежища в Невада, Уайоминг и Южна Дакота. Нюйоркски адвокати рекламират страната като място за съхранение на активи. Така например руски милиардер може да съхранява активи на недвижимо имущество в американски тръст и да е сигурно, че нито американските данъчни власти, нито правителството в родината му ще знаят нещо по въпроса. Такова ниво на сигурност не може да предложи дори Вануату.

