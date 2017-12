Изкуствен остров ще събира електричество от вятърен парк в Северно море

Според експерти, цитирани от The Guardian, също остават много въпроси около финансирането. Анализаторът Питър Атъртън от Cornwall Insight смята, че преобразувателите на ток, които ще бъдат построени на острова, са прекалено скъпи и се използват относително рядко в енергийната инфраструктура.

Такива поне са плановете на оператора на холандската електроразпределителна мрежа TenneT, който обмисля строителството на острова. Той се е спрял на Доджър Банк – песъчлива плитчина край източните британски брегове, на 125 км от крайбрежието на Източен Йоркшир, която е изключително подходяща за вятърна ферма, пише британският вестник The Guardian.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.