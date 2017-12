Русия достави първите количества втечнен газ във Великобритания

Според информация на Financial Times Christophe de Margerie е трябвало да достави своя товар в Азия. Аварията на петролопровода Forties в Северно море обаче е променила плановете. По този петролопровод във Великобритания се доставят 40% от петрола и газа, добивани в Северно море.

В "Ямал СПГ" мажоритарен дял (50,1%) държи руската компания "Новатэк", а съакционери с по 20% са френската Total и китайската CNPC. 9,9% са в ръцете на инвестиционния фонд на китайската инициатива за Новия път на коприната (One Belt, One Road).

