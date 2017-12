Доналд Тръмп: Медиите скоро ще ме заобичат отново

Часове по-рано Тръмп обвини Китай в тайна продажба на петрол на Северна Корея. В интервюто си за New York Times държавният глава обяснява, че е бил "прекалено мек" по отношение на търговските отношения с Китай, с надеждата, че китайското ръководство ще окаже натиск върху Северна Корея заради ядрената програма. „Ако те не ни помогнат със Северна Корея, тогава ще направя това, което винаги съм казвал, че ще направя", казва Тръмп, имайки предвид възможната търговска война с Китай.

Интервюто, което New York Times публикува късно в четвъртък, е взето от Тръмп в неговия голф клуб в Уест Палм Бийч и представлява поредица от понякога трудни за разбиране глупости. Запитан за разследването във връзка с евентуалната намеса на Русия в президентските избори, Тръмп първоначално казва, че смята, че Мълър ще се отнесе справедливо към него. С това той изпада в противоречие с членовете на собствената си партия, които наскоро се опитаха публично да дискредитират Мълър.

Разбира се, специалният следовател Робърт Мълър няма да разкрие "тайно споразумение" с Русия, казва президентът на САЩ Доналд Тръмп пред New York Times . Това въобще не е изненадващо изявление. Изненадващо е, че не го казва веднъж, а цели 16 пъти.

