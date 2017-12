Тъмната страна на социалните мрежи

Франклин Фоер, автор на „World Withoud Mind: The Existential Threat of Big Tech”, описва 2017 г. като „повратна точка“ за поставянето на въпроса за нарастваща „концентрация на власт“ в технологичната индустрия.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.