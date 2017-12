Петролът отстъпва след достигнатата най-висока стойност от средата на 2015 г.

„Разрушаването на този петролопровод е много сериозно и възстановяването му може да отнеме доста време, което може да се превърне в дългосрочен двигател на цените на петрола“, казва Ким Квангрей, анализатор суровини в Samsung Futures Inc. в Сеул.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.