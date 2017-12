„Дори и да е студено, няма значение, те ще продължат да се опитват, защото няма ... никаква еволюция в живота им в лагерите, каза Бруно Алварес от No Name Kitchen.

От No Name Kitchen мигрантите получават две хранения на ден, вода, дрехи, обувки и палатки.

Междувременно други мигранти, всички млади мъже, са се събрали край изоставена печатна фабрика в покрайнините на Шид и чакат храна, доставена от международната доброволческа група - No Name Kitchen.

