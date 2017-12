Така изглеждат нещата. Но, както казва European Council on Foreign Relations в отличен анализ за баланса на силите в отношенията ЕС-Китай, дори най-ентусиазираните меркантилисти са започнали да изчисляват цената да правят бизнес с Китай. Ситуация, в която има двойна печалба, често означава двойна за Китай, коментира Стивънс.

Често из китайските коментари се среща твърдението, че Европа е в необратим упадък. Надеждата, вероятно подозирате, е силно обвързана с очакванията. Демокрациите, продължават твърденията, са в беда, тъй като старите икономически сили изостават. Китай краде технологичния напредък. Докато САЩ се затварят в себе си, обърканата Европа ще трябва да се насочи на изток. Гигантският проект на Китай за „Новия път на коприната“ ще свърже изтока със запада, новото със старото. И познайте кой ще бъде начело, коментира редакторът на Financial Times Филип Стивънс.

